Более 30 беженцев из Донбасса начали работать в медорганизациях Подмосковья

С начала спецоперации на Украине в медицинские учреждения Московской области удалось устроить на работу 32 беженца из Донбасса. Об этом сообщила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

«Уже 32 человека [из Донбасса] устроились на работу в наши медицинские организации. Это те, кто приехал в Подмосковье за время специальной операции. К нам вышли 17 врачей и 15 медицинских сестер», — сказала Стригункова в интервью РИА «Новости».

По ее словам, среди беженцев — врачи разных специальностей. Например, терапевты, урологи, анестезиологи-реаниматологи, а также фельдшеры скорой помощи.

Московская область стала одним из первых регионов, который начал принимать беженцев из Донбасса, эвакуированных из региона в конце февраля 2022 года. Сегодня Подмосковье оказывает гуманитарную помощь Донбассу. Накануне в регион приехало еще три фуры с продуктами и предметами первой необходимости.