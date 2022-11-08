Более 30 автобусов поступит в сельские школы Подмосковья до конца года | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 16:37 Более 30 автобусов поступит в сельские школы Подмосковья до конца года

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В подмосковные школы, находящиеся в малых населенных пунктах, поступит 33 новых школьных автобуса до конца года. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Вице-губернатор уточнила, что 12 из них будут получены по программе Минпромторга России. Автобусы выйдут на линию уже в начале следующего года.

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«Безопасный подвоз школьников — очень важный вопрос, который мы тщательно контролируем. Автобусы, как правило, необходимы школам, находящимся в малых населенных пунктах или сельской местности. Там, куда школьникам сложно добраться своим ходом и приходится ездить на машинах с родителями или с пересадками на общественном транспорте», — отметила Ирина Каклюгина.

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В Минобразования региона добавили, что новые школьные автобусы поступят в 18 городских округов: Богородский, Воскресенск, Дмитровский, Коломенский, Кашира, Лосино-Петровский, Пушкинский, Одинцовский, Раменский, Красногорск, Луховицы, Можайск, Подольск, Наро-Фоминск, Солнечногорск, Щелково, Шатура и Ступино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 200 новых автобусов выйдет на маршруты к концу года.