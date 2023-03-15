15 марта 2023, 04:41
Более 30 аукционов по земельно-имущественным торгам провели в Подмосковье за неделю
В Московской области с шестого по 10 марта 2023 года провели 31 аукцион по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике региона.
Всего в торгах приняли участие 108 претендентов, среднее количество участников составило 4-5 человека на лот.
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Один из лотов по итогу торгов вырос в цене в 15 раз. Им стал участок для индивидуального жилищного строительства в Долгопрудном. В аукционе приняли участие 20 претендентов. Стартовая цена аренды составляла около одного миллиона рублей в год, по итогам торгов размер годовой аренды составил более 15 миллионов рублей.
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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что около 400 земельных участков выдали медикам в новых поселках для врачей.
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