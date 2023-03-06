Подмосковье 06 марта 2023, 16:23 Более 30 аппаратов с кофе и снэками установили на станциях МЦД в Подмосковье Unsplash

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Вендинговые аппараты установили на девяти станциях МЦД в Подмосковье. Во время ожидания поезда пассажиры смогут приобрести кофе, снэки и товары в дорогу.

«Совместно с коллегами из Министерства транспорта Подмосковья и РЖД обследовали ряд станций МЦД, где необходимы торговые объекты. Уже установили 32 вендинговых аппарата с едой и напитками», — рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Ожидание поезда стало более комфортным на станциях Долгопрудная, Новодачная, Нахабино, Опалиха, Пенягино, Баковка, Сколково, Апрелевка и Лесной городок.

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«Этими станциями ежедневно пользуются более 50 тысяч пассажиров», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Работа по установке торговых аппаратов на станциях МЦД будет продолжена.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье до конца года.

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