Подмосковье 22 марта 2023, 11:26 Более 3 тысяч человек посетили мероприятия на День кукольника в парках Подмосковья

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Спектакли, мастер-классы и конкурсы провели на День кукольника в парках Подмосковья. По данным министерства культуры и туризма, мероприятия посетили более трех тысяч человек.

Праздничные мероприятия прошли в 70 парках. Желающие могли посетить выставку «Куклы из прошлого», интерактивный театр «Куклы Сити», захватывающую программу «Увлекательное путешествие в мир кукол», а также принять участие в конкурсах рисунков и мастер-классах. Организаторы подготовили развлекательную викторину «Загадки тряпичной куклы» и спектакль «Приключения Чебурашки».

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Для гостей парков работали тематические фотозоны и ярмарки, проводились театрализованные программы и конкурсы.

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Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнавать обо всех выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.