Подмосковье 23 апреля 2023, 20:37 Более 3 тысяч жителей Воскресенска вышли на Всероссийский субботник

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Накануне в Воскресенске прошел Всероссийский субботник. К мероприятию присоединились более трех тысяч человек. Это представители администрации, сотрудники управляющих компаний, межведомственных организаций и неравнодушные жители.

«Давайте сделаем наш город еще чище, еще уютнее, еще красивее. Для того чтобы нам это было приятнее, мы вместе с вами создаем хорошее настроение. С улыбкой на уборку», — сообщил глава округа Алексей Малкин.

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Праздник чистоты и благоустройства открыл парад техники. В мероприятии задействовали 27 спецмашин.

«Погода прекрасная, все хорошо, поэтому и убираемся в удовольствие», — рассказала жительница Воскресенска Виктория Лукьянова.

Парк усадьбы Кривякино — одно из самых любимых мест отдыха. Территорию площадью 22 гектара также очистили от мусора после зимы. Во время субботника жители округа собрали около 1,5 тысячи мешков сухой листвы и мусора, это около 300 кубометров мусора.

На субботнике волонтеры помогли труженикам выбрать проект по благоустройству.

«Мы предлагаем жителям проголосовать, выбрать любимую территорию, которая впоследствии будет благоустроена, если наберется достаточное количество голосов», — сообщил один из активистов.

Новлянская ривьера также появилась благодаря просьбам жителей благоустроить территорию около Москвы-реки. Здесь не только убрались, но и высадили ореховые деревья.

В этот день подарить жизнь можно было не только деревьям, но и старым вещам. Для этого на территории ривьеры работал пункт приема вторичного сырья — «Мегабак».

Специально для участников субботника организовали концерт под открытом небом. Глава округа поблагодарил жителей за их трудолюбие и вручил памятные сувениры самым активным.

«Каждую субботу я выхожу к девяти утра на улицу и занимаюсь уборкой территории. Мне это очень нравится, потому что приятно делать город чище», — рассказала жительница округа Елена Рослякова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник 22 апреля. В нем поучаствовали около полумиллиона человек, они собрали 23,5 тысячи кубометров мусора.

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