Подмосковье 26 апреля 2023, 14:04 Более 3 тысяч жителей проголосовали за объекты благоустройства в Солнечногорске

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Более трех тысяч жителей Солнечногорска уже проголосовали за новые объекты благоустройства. Локацию, которая победит на всероссийском онлайн-голосовании, преобразят в следующем году.

Сейчас в голосовании лидирует территория около Спасской церкви в Солнечногорске. Уже более двух тысяч людей поддержало создание там зоны отдыха с детской площадкой и озеленением. Также в голосовании участвуют и другие проекты: общественная территория в поселке Андреевка, привокзальная площадь в поселке Поварово и яблоневый сад в поселке Смирновка.

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«Призываем жителей нашего округа принимать активное участие в голосовании, ведь именно ваш выбор может стать решающим в проведении благоустройства одной из территорий», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Голосование будет проходить на онлайн-платформе до 31 мая в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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