Подмосковье 26 мая 2023, 08:39 Более 3 тысяч выпускников отпраздновали последний звонок в Богородском округе

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Последний звонок прозвучал в школах Подмосковья. В этом году в Богородском округе выпускаются 887 учеников 11-х классов и 2125 девятиклассников. Впереди ребят ждут экзамены и поступление в вузы.

В центре образования № 5 в этом году будет 30 выпускников 11-х классов. К последнему звонку ребята готовились весь год. Они представили постановку по мотивам фильмов Леонида Гайдая, переделанных на школьный лад.

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«Мне кажется, это очень важный праздник в жизни каждого человека. <…> Последний звонок — это такое событие, которое бывает раз в жизни», — отметила начальник управления образования Богородского городского округа Евгения Устякина.

Разделить важный момент вместе с выпускниками пришли их родные и учителя. Гостем праздника стал Герой России, летчик-космонавт Максим Сураев, чье имя носит школа № 5.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Озеры, чтобы поздравить выпускников с последним звонком.

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