Подмосковье 20 марта 2024, 14:07 Более 3 тысяч волонтеров задействовали в голосовании по благоустройству в Подмосковье Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Онлайн-голосование за объекты благоустройства продолжается в Московской области. В организации мероприятия помогают «Волонтеры Подмосковья» — в этом году их более трех тысяч.

«Для голосования было отобрано 220 территорий в 53 городских округах. Это скверы, парки, пешеходные зоны, площади и набережные — самые главные точки притяжения жителей, где они могут провести время с семьей и друзьями, отдохнуть и принять участие в интересных мероприятиях», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

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Голосование продлится до 30 апреля. Все это время волонтеры будут рассказывать жителям о проекте, о территориях и планах благоустройства, а также о том, как быстро сделать свой выбор на портале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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