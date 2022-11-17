Подмосковье 17 ноября 2022, 13:47 Более 3 тысяч школьников Подмосковья примут участие во всероссийских соревнованиях по баскетболу

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Школьная баскетбольная лига «Кэс-Баскет» объединит больше трех тысяч старшеклассников в сезоне 2022–2023 годов. В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что регион впервые примет участие в этом всероссийском чемпионате.

«В ноябре и декабре пройдет муниципальный этап школьной баскетбольной лиги „Кэс-Баскет“. Участниками станут команды 126 школ из Серпухова, Балашихи, Дмитрова, Пушкино, Дубны и Королева — это более трех тысяч человек», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Каждая сборная может представлять одну школу, при этом все баскетболисты должны быть 2005–2010 годов рождения. В муниципальном этапе примут участие 129 команд юношей и 71 команда девушек. Они будут бороться за выход в следующий этап.

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«Региональный финал чемпионата состоится 25 января и 4 февраля 2023 года в городском округе Фрязино на базе спортивной школы „Олимп“», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В следующем сезоне планируется вовлечь в соревнования по баскетболу и другие школы Московской области.

Расходы в сфере физической культуры и спорта увеличатся в Подмосковье на 14%. В 2023 году на эти цели в бюджете отведут 8,1 миллиарда рублей. По поручению губернатора Андрея Воробьева будет продолжена работа с детьми и молодежью.

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