Подмосковье 25 февраля 2023, 21:41 Более 3 тысяч россиян приняли участие в акции «Быть здоровым — это модно!» в Красногорске

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В акции «Быть здоровым — это модно!» поучаствовали свыше трех тысяч жителей из 18 регионов страны. Центральной площадкой стал Красногорск. Мероприятие посвятили Дню защитника Отечества.

Его провели 25 февраля. С приветственным словом к собравшимся обратились министр физической культуры и спорта регионаДмитрий Абаренов, министр спорта Крыма Ольга Торубарова и руководитель спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков.

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«Здорово, что акция „Быть здоровым — это модно!“ зародилась именно в Подмосковье», — заявил Дмитрий Абаренов.

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В акции поучаствовали и представители Крымской республики.

«Второй год подряд крымчане участвуют в этой замечательной акции „Быть здоровым — это модно!“ Я считаю, что это лучшее, что мы можем сделать — привлекать к здоровому образу жизни», — сообщила Ольга Торубарова.

Организатором акции выступила Московская областная общественная организация «Спортивно-патриотический клуб „Ярополк“ при поддержке министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья, регионального министерства физической культуры и спорта, Минспорта России, администрации президента и Морской коллегии при правительстве страны.

«На центральной площадке в Красногорске проходили соревнования по подтягиваниям, мастер-класс по начальной довоенной подготовке, работала зона армреслинга», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Перед началом флэшмоба состоялся зимний турнир по функциональному многоборью.

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