13 февраля 2023, 13:10
Более 3 тысяч рабочих вышли на расчистку дорог после снегопада в Подмосковье
Около 20% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье на выходных. В Минтрансе региона сообщили, что на расчистку дорог и подъездных путей направили свыше 3,3 тысячи рабочих.
«За сутки очистили более 30 тысяч километров дорожной сети, в том числе тротуары и посадочные площадки. Задействовали больше 3,3 тысячи рабочих и две тысячи единиц специальной техники», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
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Мониторинг дорожной ситуации продолжается. Снег будет идти в регионе еще несколько дней.
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В начале февраля число сообщений по уборке дорог от снега заметно снизилось в Подмосковье. Об этом доложила зампред правительства Подмосковья Анна Кротова губернатору Андрею Воробьеву.
Дороги
Снегопад
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