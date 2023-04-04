Подмосковье 04 апреля 2023, 09:49 Более 3 тысяч птиц вырастили в самом большом российском питомнике голубей в Химках

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Три тысячи птиц вырастили в питомнике «Голуби России» в Химках. Уже к августу их число планируют увеличить до пяти тысяч. Это самый крупный питомник не только в нашей стране, но и во всей Европе.

Владелец питомника Виктор Харлашин — заводчик с 60-летним стажем. У него более 320 наград, его заслуги отмечены российскими и международными дипломами и кубками.

На протяжении пяти лет Виктор Иванович становился абсолютным чемпионом России в спортивном голубеводстве. Он был признан «Голубеводом года» в 2006-м и награжден почетным орденом маршала Жукова «За мужество и любовь к Отечеству».

Сегодня в его питомнике живет около сотни пород голубей, среди них — спортивные голуби, которые не раз побеждали в соревнованиях.

Содержанием птиц занимаются всего два человека: сам Виктор Иванович и его помощник. Каждый день они кормят голубей, убирают клетки, следят за здоровьем и ведут перепись птиц.

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