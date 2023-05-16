Подмосковье 16 мая 2023, 17:08 Более 3 тысяч предприятий Подмосковья отчитались о влиянии на экологию в 2022 году

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В Московской области более трех тысяч предприятий и организаций отчитались о проведенном экологическом контроле за прошлый год. Об этом сообщило Минэкологии региона.

«Многие субъекты, которые могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду, должны состоять на учете в реестре и заключить договор с аккредитованной лабораторией. Это означает, что на постоянном контроле находится уровень выбросов в атмосферу, качество сточных вод после очистки, а также другие факторы воздействия», — сообщил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

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По его словам, в случае отклонений от нормативов сбросов или выбросов министерство принимает меры.

Также Минэкологии согласовывает мероприятия по уменьшению количества выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий. Их уже согласовали более трех тысяч.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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