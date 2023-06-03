Подмосковье 03 июня 2023, 15:55 Более 3 тысяч порций мороженого из ГУМа привезли в Дубну в День защиты детей

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В Дубну в День защиты детей привезли три тысячи порций мороженого из ГУМа. Средства от продажи направили в фонд «Дом с маяком» — на помощь детям из хосписа Московской области.

Купить десерт разных вкусов можно было в ТРК «Маяк».

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«На 2023 год 950 миллионов рублей составляет фонд помощи подопечных. 15% — от государства, остальные средства — от нас, простых людей. Это огромная помощь „Дому с маяком“», — сообщила волонтер фонда Елизавета Грин.

Дубненцы активно включились в акцию, мороженое просто улетало с прилавков. Мороженщиками стали известные в Дубне горожане. Встал за прилавок и футболист «Локоматива» Дмитрий Живоглядов. Он собрал целую команду фанатов-мальчишек, его смена закончилась раздачей автографов. Временно исполняющий полномочия главы Дубны Максим Тихомиров тоже пришел поддержать акцию.

«Большая акция проходит в торговом центре „Маяк“. Она связана с тем, чтобы помочь детишкам. Один из проектов — „Дом с маяком“ — сегодня проводим на территории городского округа», — заявил Тихомиров.

ТРК «Маяк» в этот день стал одной из главных праздничных площадок в городе. Для детей отдали весь первый этаж, где они пели, танцевали, фотографировались.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.

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