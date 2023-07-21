21 июля 2023, 17:50
Более 3 тысяч пешеходных переходов стали заметнее в Подмосковье с новой разметкой
Дорожные службы продолжают восстанавливать разметку на пешеходных переходах в Подмосковье. С начала года уже более трех тысяч зебр сделали заметнее.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, разметку восстановили на 3,1 тысячи пешеходных переходов на центральных дорогах в населенных пунктах. Также работники обновили более семи тысяч километров линейной разметки.
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В рамках летнего содержания дорог в Подмосковье активно приводят в порядок трассы, тротуары и инфраструктурные элементы. Это не только ямочный ремонт и восстановление разметки, но также очистка остановочных пунктов, полос отвода и посадочных площадок.
Там, где нужно, проводится ремонт знаков, линий освещения и светофоров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
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