Подмосковье 21 июля 2023, 17:50 Более 3 тысяч пешеходных переходов стали заметнее в Подмосковье с новой разметкой Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы продолжают восстанавливать разметку на пешеходных переходах в Подмосковье. С начала года уже более трех тысяч зебр сделали заметнее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, разметку восстановили на 3,1 тысячи пешеходных переходов на центральных дорогах в населенных пунктах. Также работники обновили более семи тысяч километров линейной разметки.

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В рамках летнего содержания дорог в Подмосковье активно приводят в порядок трассы, тротуары и инфраструктурные элементы. Это не только ямочный ремонт и восстановление разметки, но также очистка остановочных пунктов, полос отвода и посадочных площадок.

Там, где нужно, проводится ремонт знаков, линий освещения и светофоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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