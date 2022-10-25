Более 3 тысяч пенсионеров присоединились к проекту «Активное долголетие» в Коломне | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 01:33 Более 3 тысяч пенсионеров присоединились к проекту «Активное долголетие» в Коломне

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В Коломне участниками проекта «Активное долголетие» стали более трех тысяч человек. Новое направление клуба в Коломне — петанк — настолько полюбился людям серебряного возраста, что на областных соревнованиях команда из Коломны заняла первое место.

Пенсионерам предлагают множество активностей на выбор — бассейн, экскурсии, скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика, творчество. Сейчас члены клуба «Активное долголетие» в Коломне готовятся к очередному танцевальному конкурсу. Репертуар — современный, а настрой — боевой. Коллектив «Gold mix» еще ни разу не возвращался с конкурсов без приза.

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«В этом году мы также договорились, чтобы наши получатели услуг занимались на сап-бордах. И каждую неделю по средам по утрам они плавали, получили массу удовольствия», — рассказала заместитель директора ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации „Коломенский“ Наталья Смирнова.

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В октябре члены клуба встали на коньки. Теперь пенсионеры каждую неделю посещают конькобежный центр.