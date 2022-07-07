Более 3 тысяч пар получили выплату к юбилею семейной жизни в Подмосковье с января

В Московской областной думе поздравили пары региона, которые отмечают юбилей совместной жизни. Некоторые жители Подмосковья вместе уже больше 50 лет. Поздравления приурочили ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в Балашихе есть множество таких пар, которые вместе уже полвека и больше. Он отметил, что такие пары — пример настоящей крепкой семьи, любви и верности.

«Каждая такая золотая пара, справившаяся вместе со всеми взлетами и падениями судьбы, достойна уважения. Это настоящий образец для подражания, то, к чему всем нам надо стремиться. И прежде всего молодому поколению», — сказал Игорь Брынцалов.

По его словам, этот праздник для России особенный — он прославляет крайне важные человеческие ценности, тепло семейного очага, доброту к своим близким людям.

Например, Виктор Иванович и Людмила Ивановна Михайловы вместе уже 50 лет. Главным богатством и достижением своей совместной жизни они считают детей и внуков. Еще одна семья, Василий Павлович и Людмила Борисовна Георгиади в этом году отмечают 54 года совместной жизни. У семьи Георгиади трое детей.

Игорь Брынцалов отметил, что с начала текущего года в Московской области больше трех тысяч семей получили выплаты к юбилею совместной жизни.