Подмосковье 06 февраля 2024, 13:52 Более 3 тысяч неправильно припаркованных машин в Подмосковье эвакуировали за неделю Unsplash

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За неделю с улиц Подмосковья эвакуировали более трех тысяч автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. В региональном Минтрансе уточнили, что это на 309 машин больше по сравнению с предыдущей неделей.

Автомобиль могут эвакуировать, если: он припаркован в зоне действия запрещающих знаков, на пешеходном переходе, в местах остановки общественного транспорта или на трамвайных путях. Нарушением также будет, если автомобиль припаркован во втором ряду или в местах, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств.

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Узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно по телефону: 8 (800) 444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

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