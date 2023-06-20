Подмосковье 20 июня 2023, 11:10 Более 3 тысяч неправильно припаркованных машин эвакуировали в Подмосковье за неделю Минтранс Подмосковья

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За прошлую неделю с подмосковных улиц эвакуировали 3045 автомобилей, припаркованных с нарушениями. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, это на 300 машин меньше, чем семидневкой раньше.

Если машину эвакуировали, узнать ее местонахождение можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам на территории Подмосковья по номеру 8️-4️9️5️-7️3️4️-7️8️-8️1️. Эту же информацию можно выяснить самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

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Авто могут забрать на штраф-стоянку, если оно припарковано в зоне действия запрещающих знаков или находится на месте для инвалидов. Также, нельзя оставлять машину на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним. Если транспорт брошен в местах остановки общественного транспорта, на трамвайных путях или в тоннеле — его тоже эвакуируют, как и в случае других нарушений.

Работы по реконструкции и строительству новых дорог в Московской области необходимо проводить качественно и в установленные сроки. Такое поручение дал правительству региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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