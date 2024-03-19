Подмосковье 19 марта 2024, 13:03 Более 3 тысяч неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю ЦБДД

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Более 3,3 тысячи автомобилей эвакуировали из-за неправильной парковки в Подмосковье за неделю. В региональном Минтрансе уточнили, что это на 161 транспортное средство больше, чем неделей ранее.

Местонахождение эвакуированного автомобиля можно узнать по телефону Единой справочной службы или на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

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Водителям напоминают, что транспортное средство могут переместить на спецстоянку по следующим причинам: если оно припарковано в зоне действия запрещающих знаков или на пешеходном переходе, если водитель оставил автомобиль в местах остановки общественного транспорта или на трамвайных путях. Кроме того, транспортное средство могут эвакуировать в случае иных нарушений ПДД.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

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