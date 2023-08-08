Подмосковье 08 августа 2023, 17:34 Более 3 тысяч нарушений при размещении рекламы устранили в Подмосковье с начала лета ГУСТ МО

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Инспекторы ГУСТ ведут борьбу с несанкционированным размещением рекламных материалов в Подмосковье. Они следят, чтобы объявления не находились на городских фасадах, опорах уличного освещения, объектах благоустройства и других общественных территориях.

С начала лета в Подмосковье выявили и устранили 3,2 тысячи случаев незаконного размещения объявлений. Активнее всего работы в данном направлении проводят в Балашихе, Мытищах, Можайске и Орехово-Зуеве.

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«В Подмосковье установлены специальные информационные стенды, на которых должны размещаться различного рода листовки и прочие материалы. Фасады, столбы и иные элементы городской инфраструктуры — не место для распространения рекламы, более того, подобные действия влекут привлечение к административной ответственности», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

За незаконное размещение рекламы предусмотрен штраф: для физических лиц — от 1,5 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от пяти до десяти тысяч рублей, для юридических лиц — от десяти до 30 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.

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