Подмосковье 15 мая 2023, 11:14 Более 3 тысяч нарушений правил перехода через ж/д пути выявили в Подмосковье с начала года

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В Московской области с начала года выявили свыше трех тысяч нарушений правил перехода через железнодорожные пути. В региональном Минтрансе отметили, что нарушителей фиксировали с помощью камер с функцией распознавания лиц.

«Три тысячи нарушителей выявили камеры на станциях Подмосковья с начала года. Установка камер — часть комплекса мер по снижению числа смертельных случаев на железной дороге», — сообщил первый заместитель министра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин.

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По его словам, сейчас такими камерами оборудованы 16 станций Московской области. С начала года на железных дорогах Подмосковья погибли 65 человек, 32 из которых — из-за нарушений правил перехода.

Минтранс Московской области призвал пассажиров переходить пути только по специальным настилам или мостам, а также обязательно снимать капюшон и наушники, не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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