Подмосковье 18 января 2024, 17:51 Более 3 тысяч мужчин вступили в движение «Отцы Подмосковья» Телеканал «360»

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Текущий год объявили в России Годом семьи. О сохранении традиционных семейных ценностей и поддержке родителей в эфире «Области перемен» рассказал председатель Московского областного общественного движения «Отцы Подмосковья» Денис Кондратович. Другими гостями программы стали руководитель отделения Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве и Московской области Юрий Шитиков и ведущий научный сотрудник музейного комплекса «Зоя» Марина Несмеянова.

Семья на первом месте

В России 2024 год объявили Годом семьи. Главная задача — сохранение традиционных семейных ценностей. В Московской области постоянно внедряются новые меры поддержки семей, в том числе многодетных.

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«Семья — наверное, самое важное, на чем держится государство. По последним данным, у нас уже порядка трех тысяч активных отцов», — отметил председатель Московского областного общественного движения «Отцы Подмосковья» Денис Кондратович.

Движение действует в регионе уже шестой год. По словам Кондратовича, долгое время считалось нормальным, что отцы не принимают участия в жизни детей. Например, на родительских собраниях редко когда можно было встретить мужчин. Сейчас эта ситуация меняется в лучшую сторону. Начинают говорить и о поддержке отцов. Так, россияне часто предлагают давать молодым папам неделю отдыха после рождения ребенка, ввести отцовский капитал.

Безопасные развлечения

Много мест для отдыха, особенно для тех, кто любит кататься на тюбингах, оборудовали в Подмосковье этой зимой. Министерство благоустройства Московской области организовало работу 39 таких горок. Чтобы зимние развлечения не закончились трагедией, Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям проводит с подрастающим поколением профилактические беседы. Ребят обучают безопасным навыкам спуска с гор, ориентированию на местности и многому другому.

«Самое основное для нас направление — поиск пропавших детей. В целом мы активно занимаемся профилактикой детской безопасности. Чаще всего дети теряются, потому что самостоятельно уходят из дома. Как правило подростковый период, дети взрослеют, родители не всегда хотят их слышать. В таком случае даже гораздо чаще пытаемся общаться с родителями, а не с детьми», — прокомментировал руководитель отделения Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве и Московской области Юрий Шитиков.

Новые форматы выставок

В подмосковном музее «Зоя» открылась выставка «Она/литература». Тенденция называть выставки, используя в начале слово «ОНА», уже давно прослеживается. У музея есть постоянная экспозиция «Она и мир», была выставка «Она и космос», а теперь — «Она/литература».

«Все эти выставки проходят в рамках глобальной музейной программы. Мы показываем посетителям значение женщины в различных сферах деятельности жизни человека, от науки до искусства. Помимо известных мужских имен мы знаем и женские, которые неразрывно связаны с историей культуры в нашей стране», — поделилась ведущий научный сотрудник музейного комплекса «Зоя» Марина Несмеянова.

«Она/литература» рассказывает о судьбе восьми женщин-поэтов 20 века. Отмечается, что выставки в музее проходят в мультимедийном и иммерсивном форматах, что уже стало нормой для современного посетителя.

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