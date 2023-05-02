Подмосковье 02 мая 2023, 16:41 Более 3 тысяч мемориалов Великой Отечественной войны проверили перед Днем Победы в Подмосковье

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В Московской области перед Днем Победы проверили и привели в порядок 3076 мемориалов, обелисков и памятных мест. Этим занимались партийцы и сторонники «Единой России» в рамках проекта «Историческая память», сообщили в Московской областной думе.

Все мемориалы оцифровали и нанесли на интерактивную карту. По карте волонтеры ежегодно посещают эти объекты и оценивают их состояние.

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«Каждый памятник, каждая братская могила или мемориал внесены на интерактивную карту, что позволяет любому желающему найти соответствующее место памяти», — рассказал депутат Госдумы Александр Коган.

В апреле активисты убрали мусор и сухие деревья вокруг памятников, привели в порядок прилегающую территорию, высадили цветы и очистили обелиски. Мероприятия продолжатся до 9 мая.

«Мы должны помнить и чтить всех героев, которые захоронены по всей территории Московской области, сохраняя мемориалы памяти в чистоте и порядке. Так мы выражаем дань памяти тем, кто погиб, защищая нашу Родину в той жестокой и кровопролитной войне», — сообщил депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о непрерывной работе волонтеров по сбору гуманитарной помощи бойцам СВО.

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