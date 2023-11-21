Подмосковье 21 ноября 2023, 14:53 Более 3 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья из-за неправильной парковки за неделю ЦБДД

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За неделю в Подмосковье эвакуировали 3242 машины из-за нарушений правил парковки. Это на 203 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать местонахождение эвакуированного авто можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8 (800) 444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.

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Водителей призывают не нарушать правила стоянки, чтобы не мешать проезду экстренных служб и спецтехники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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