21 ноября 2023, 14:53
Более 3 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья из-за неправильной парковки за неделю
За неделю в Подмосковье эвакуировали 3242 машины из-за нарушений правил парковки. Это на 203 меньше, чем неделей ранее.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать местонахождение эвакуированного авто можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8 (800) 444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.
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Водителей призывают не нарушать правила стоянки, чтобы не мешать проезду экстренных служб и спецтехники.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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