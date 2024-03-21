21 марта 2024, 22:32
Более 3 тысяч кубометров снега вывезли из подмосковных парков на прошлой неделе
Более трех тысяч кубометров снега вывезли сотрудники коммунальных служб из парков Подмосковья на прошлой неделе. Жители и гости региона смогут гулять по очищенным от наледи дорожкам.
По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, снег убирали 544 человека и 155 единиц специальной техники.
Реклама
Сначала убрали снег на центральных аллеях в парках, затем расчистили второстепенные дорожки, а также детские и спортивные площадки. После очищенные участки посыпали противоголодными средствами.
Как рассказали в ведомстве, всего в регионе находится 193 парка культуры и отдыха, а общая площадь дорожно-тропиночной сети составляет два миллиона квадратных метров.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Парки
Реклама
Реклама