Подмосковье 21 марта 2024, 22:32 Более 3 тысяч кубометров снега вывезли из подмосковных парков на прошлой неделе Министерство благоустройства Московской области

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Более трех тысяч кубометров снега вывезли сотрудники коммунальных служб из парков Подмосковья на прошлой неделе. Жители и гости региона смогут гулять по очищенным от наледи дорожкам.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, снег убирали 544 человека и 155 единиц специальной техники.

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Сначала убрали снег на центральных аллеях в парках, затем расчистили второстепенные дорожки, а также детские и спортивные площадки. После очищенные участки посыпали противоголодными средствами.

Как рассказали в ведомстве, всего в регионе находится 193 парка культуры и отдыха, а общая площадь дорожно-тропиночной сети составляет два миллиона квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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