Более 3 тысяч кубометров снега убрали в Подольске за сутки

Более 3000 кубометров снега убрали в Подольске за последние сутки. Работы продолжаются.

Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на администрацию округа. Работы прошли на Привокзальной площади, на улицах Комсомольской, Ватутина, Подольской, Литейной, Станционной, Лапшенкова, Чехова и других. Основные силы брошены на расчистку улично-дорожной сети.

Также обрабатывают дороги и тротуары, так как происходят сильные перепады температур в течение суток. 11 февраля сотрудники коммунальных служб обработали около 280 километров дорог и 46 тротуаров.

Также на территории Истры оборудуют шесть пунктов для раздельного сбора отходов «Мегабак». Местные жители смогут туда принести старую мебель, бытовую технику, спил деревьев и другие отходы, которые требуют вторичной переработки. Кроме того, там установят стеллажи для обмена книгами и контейнеры для текстильных изделий. Еще там можно будет оставить для обмена старые игрушки.