Подмосковье 24 марта 2023, 14:53 Более 3 тысяч компаний начали пользоваться личным кабинетом «Мособлгаза» для предпринимателей

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Юридическим лицам в Московской области напомнили о возможностях личного кабинета «Мособлагаза». Им уже воспользовались 3,5 тысячи компаний.

Предприниматели отметили удобство сервиса. Например, договоры на строительство газопроводов и подключение можно заключить онлайн — с помощью электронной цифровой подписи.

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В кабинете можно оформить более 20 видов услуг. Самыми популярными стали подача заявок на техприсоединение, покупка газового оборудования для котельной, запрос сопровождения сделки и поверка приборов учета газа.

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Недавно «Мособлгаз» позволил оформить проверку подключения к газу дистанционно. Зарегистрироваться в онлайн-сервисе можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев помог семье участника СВО провести газ в дом.

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