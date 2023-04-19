Подмосковье 19 апреля 2023, 12:42 Более 3 тысяч клумб подготовят к высадке летних цветов в Подмосковье министерство благоустройства

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Подготовка клумб и цветников к сезону активно ведется в Подмосковье. Уже в мае в городах распустятся около миллиона луковичных растений, высаженных прошлой осенью, на смену которым придут однолетние цветы.

«Традиционно весной мы начинаем приводить в порядок городские клумбы после зимы. Всего в регионе насчитывается более 3,3 тысячи цветников, и сейчас все они проходят необходимую подготовку к высадке растений», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Специалисты рыхлят почву, вносят удобрения, удаляют сорняки. Там, где это нужно, проводят ремонт клумб и украшений. Уже через пару недель на улицах подмосковных городов зацветут тюльпаны, гиацинты и нарциссы. После них высадят летнюю рассаду.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на всероссийском голосовании жители Подмосковья смогут выбрать 56 мест, где появятся новые зоны отдыха.

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