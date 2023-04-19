Подмосковье 19 апреля 2023, 03:36 Более 3 тысяч ям залатали на дорогах Подмосковья за сутки Минтранс Подмосковья

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За последние сутки на дорогах Московской области залатали более трех тысяч ям. Все трассы должны привести в порядок до 1 мая.

«Основной объем работ по ямочному ремонту приходится на апрель-май, после того как тает снег и температура переходит через 0 градусов», — пояснили в подмосковном Минтрансе.

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Больше всего ям устранили в Домодедове, Истре, Коломне, Раменском округе, Химках, Щелкове и Электростали.

С 2016 года весь ямочный ремонт на дорогах региона контролируется через автоматизированную программу СКПДИ. Сначала в нее заносят сведения о дефектах, а после их устранения в программу загружают фотографии проделанной работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах.

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