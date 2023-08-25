Подмосковье 25 августа 2023, 17:58 Более 3 тысяч ям отремонтировали в Подмосковье за сутки Минтранс Подмосковья

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Дорожники Подмосковья отремонтировали более 3,5 тысячи дефектов покрытия за сутки. Так, две тысячи ям устранили на региональных дорогах и 1,5 тысячи — на муниципальных.

Наибольший объем работ провели в Химках, Мытищах и Серпухове. Ремонт дорог контролируют с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры — сначала дефекты покрытия оцифровывают, а после их устранения направляют фотоотчет о проделанной работе.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку транспортных проектов.

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