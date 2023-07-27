Подмосковье 27 июля 2023, 16:36 Более 3 тысяч ям отремонтировали на дорогах Мытищ с начала года пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Рабочие залатали более 3 тысяч ям на дорогах Мытищ с начала года. Список участков для ремонта сформировали с учетом мнения жителей.

Всего с начала года на дорогах Мытищ зарегистрировали 3,2 тысячи ям. Рабочие уже залатали большую часть из них — 3,1 тысячи ям. Это почти 10 тысяч квадратных метров дороги.

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Общий план ремонта дорог формируют сами жители. Его составляют по обращениям, которые присылают на почту главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой и губернатора Московской области.

Кроме того, сотрудники дорожных служб еженедельно выявляют от 70 до 150 новых дефектов. Только за прошлую неделю рабочие восстановили более 250 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить в регионе ремонт дорог и мостов. В регионе планируют отремонтировать 700 километров дорог и построить 53 транспортных объекта.

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