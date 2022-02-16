Более 3 тысяч инвалидов по слуху обслужила «Система Забота» в Подмосковье в 2021 году

Свыше трех тысяч инвалидов по слуху обслуживает «Система Забота» в Подмосковье ежегодно. Об этом рассказали в Министерстве социального развития региона.

Диспетчерская служба работает круглосуточно и предоставляет инвалидам с нарушением слуха разные справочно-коммуникационные услуги, среди которых вызов служб экстренной помощи через Skype, сообщения в Telegram и других системах.

«На линии работают профессиональные сурдопереводчики. Жестовым языком инвалид по слуху сможет сообщить свою просьбу оператору. Оператор-переводчик без прерывания сеанса видеосвязи будет передавать сообщения инвалида слышащему абоненту и обратно», — рассказали в пресс-службе Минсоцразвития.

Связаться с оператором «Системы Забота» можно по телефону горячей линии: 8 (800) 707-11-62, в Telegram по номеру: 8 (903) 177-18-29 или по Skype zabota99.

Ранее сообщалось, что почти 25 миллиардов рублей выделили на льготы по ЖКУ в Московской области в 2022 году. Она положена 18 категориям жителей, среди них пенсионеры, инвалиды, ветераны войны, многодетные и малообеспеченные. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил сделать процесс получения льготы автоматическим.