Подмосковье 28 ноября 2022, 08:34 Более 3 тысяч экспонатов собрали в музее истории подмосковного села Душоново

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Музей истории села Душоново в городском округе Щелково хранит более трех тысяч экспонатов, имеющих отношение в крестьянскому быту. Среди них прялки, ткацкий станок, кровать, крестьянская одежда, кухонная утварь и старинные фотографии жителей села Душоново.

Экспонаты музея по крупицам собирали работники сельского клуба: что-то приносили сами жители, что-то приходилось покупать.

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Помимо крестьянской избы, здесь есть и уголок, посвященный Великой Отечественной войне. Также отведено место под экспонаты советской эпохи.

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«На мой взгляд, нужно обязательно сохранять нашу культуру, наши традиции. А для того, чтобы народ жил и помнил свою культуру, язык и традиции, нам обязательно нужно сохранять [экспонаты] именно в музеях», — рассказал методист клуба села Душоново Роман Сорокин.

В сельском музее проводят экскурсии в доступной и занимательной форме, здесь занимаются с детьми рукоделием и устраивают концерты.

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