Подмосковье 09 января 2023, 15:41 Более 3 тысяч домов Подмосковья капитально отремонтировали за год

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В Подмосковье реализуется самая масштабная в России программа капремонта общего имущества многоквартирных домов. За все время было отреставрировано более 44 тысяч зданий. В 2022 году в рамках программы отремонтировали порядка 3,8 тысячи МКД в Московской области.

В 2022 году капитальный ремонт МКД улучшил жилищные условия 500 тысяч семей Московской области. У зданий отремонтированы фасады и кровля, заменены внутренние инженерные системы, отремонтированы системы газоснабжения и подвальных помещений.

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«Особое внимание уделяется ремонту систем газоснабжения при капитальном ремонте. С середины 2022 года начали устанавливать датчики контроля загазованности ГазКонтроль. Уже установлено порядка 10 тысяч датчиков», — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

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Программа реализуется в Подмосковье с 2014 года и рассчитана до 2049 года. За 9 лет в ее рамках заменили 12,7 тысячи лифтов. Ознакомиться с адресной программой работ можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что подход к капремонту многоэтажек в Подмосковье стал максимально комплексным. Он заявил, что это позволяет менять не только кровлю или коммуникации внутри, но и фасады, а также благоустраивать дворовые территории.

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