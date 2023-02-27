Подмосковье 27 февраля 2023, 13:50 Более 3 тысяч датчиков загазованности установят в домах в Пушкино за три года

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Фонд капитального ремонта Подмосковья установит 3067 датчиков загазованности в 48 многоквартирных домах Пушкинского округа. Работы будут произведены до конца 2025 года.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский уточнил, что первые 825 датчиков смонтируют уже в этом году, после чего работы продолжатся. На реализацию трехлетнего плана установки систем газовой безопасности в Пушкинском городском округе выделено почти 300 миллионов рублей.

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Важное нововведение об обязательной установке датчиков загазованности в каждой квартире при капитальном ремонте появилось в середине 2022 года. Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области можно на интерактивной карте.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе по обеспечению газовой безопасности в домах Подмосковья.

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