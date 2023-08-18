Подмосковье 18 августа 2023, 11:29 Более 3 тысяч человек узнали о строительной готовности домов Подмосковья с помощью голосового помощника Unsplash

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Весной 2023 года в приложении «Подмосковные стройки» заработал голосовой помощник Алиса. За это время услугой воспользовались более трех тысяч человек.

Голосовой помощник умеет распознавать речь, особенно цифры в определении корпусов и секций. С его помощью можно узнать об этапах строительных работ домов Подмосковья. Также Алиса расскажет о наличии договоров долевого участия и эскроу-счетов, названиях нацпроектов и многом другом.

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Уже в сентябре перечень объектов в приложении расширится: жители смогут узнать о строительстве школ, поликлиник и других социальных объектах.

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