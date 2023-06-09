Подмосковье 09 июня 2023, 18:57 Более 3 тысяч человек проголосовали за благоустройство парка и набережной в Солнечногорске

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В Солнечногорске в парке у ДК «Выстрел» проходит голосование среди посетителей о благоустройстве общественного пространства. С 1 по 4 июня в опросе поучаствовали свыше трех тысяч человек.

«По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, в парках, уже благоустроенных, работающих и, я бы сказал, самых популярных территориях проводится специальный опрос», — заявил председатель Общественной палаты Солнечногорска Сергей Митряшин.

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Опрос позволит узнать у посетителей, что бы они еще хотели увидеть в общественном пространстве. Это могут быть новые лавочки, качели или фотозоны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.

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