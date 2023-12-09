Подмосковье 09 декабря 2023, 14:52 Более 3 тысяч человек проголосовали на выборах в Совет депутатов в Серпухове Мособлизбирком

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Легкий мороз и ветер не помешали жителям Серпухова проголосовать на выборах. Первые участки на территории городского округа распахнули свои двери перед гражданами в 8:00 утра.

По состоянию на 12:00 явка избирателей составила почти 3,2 тысячи человек (1,78%). Всего на территории округа работают 107 постоянных и один временный избирательных участков.

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Голосование продлится два дня — 9 и 10 декабря. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Напомним, выборы в Совет депутатов Серпухова пройдут по смешанной избирательной системе: по единому избирательному округу предстоит определить 10 депутатов, а по четырем пятимандатным избирательным округам — 20.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Общественную палату за работу на выборах в 2023 году.

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