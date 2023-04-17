Подмосковье 17 апреля 2023, 12:11 Более 3 тысяч человек пришли на забеги и тренировки в Подмосковье по проекту «Бодрый день» Парк «Скитские пруды», г.о. Сергиев Посад

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Специальная программа «Бодрый день», посвященная здоровому образу жизни и активному отдыху, прошла в парках Подмосковья 15 апреля. По данным министерства культуры и туризма региона, участниками проекта стали более трех тысяч человек.

Парки подготовили для жителей утренние разминки и тренировки на свежем воздухе, массовые забеги «Сонный марафон» и семейные соревнования «ПодЗарядка». В рамках проекта провели занятия спортом с участием профессиональных инструкторов и танцевальные мастер-классы для детей и взрослых. Желающие смогли задать вопросы о правильном питании и спортивном режиме нутрициологам и другим наставникам.

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В течение для в парках провели игры в пейнтбол, шахматы, шашки, нарды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник 22 апреля. Он отметил, что событие, как и прежде, отчасти пройдет в праздничном формате.

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