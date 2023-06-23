Подмосковье 23 июня 2023, 15:03 Более 3 тысяч человек посетили пионовый фестиваль в усадьбе Быково в Раменском Katya Vesna

Читать 360tv в

Пионовый фестиваль прошел в Раменском во второй раз. По данным Министерства культуры и туризма Подмосковья, на празднике цветов побывали около трех тысяч человек.

На фестивале прошла выставка редких сортов пионов, привезенных коллекционерами Любовью Аристарховой и Еленой Токаревой. В парке усадьбы провели «Лекторий на лестнице», где все желающие смогли задать вопросы об этих цветах и узнать секреты их выращивания у опытных садоводов.

Реклама

Во дворе работали творческие мастерские, в которых можно было порисовать китайской тушью, подчеркивая происхождение пиона. Эту же линию поддержали китайская чайная церемония и суп с грибами шиитаке, которым угощали гостей.

Идея фестиваля появилась как повод отпраздновать первое цветение пионового сада, заложенного волонтерами перед главным входом в усадьбу Быково в октябре 2021 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».