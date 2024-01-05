Подмосковье 05 января 2024, 14:28 Более 3 тысяч человек посетили новый каток в Наро-Фоминске за неделю

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Более трех тысяч жителей Московской области и гостей региона посетили новый каток в Наро-Фоминске за неделю его работы. На месте организованы все условия для комфортного времяпрепровождения отдыхающих.

Новый каток, способный вмещать до тысячи человек, открылся всего семь дней назад. Здесь оборудована большая парковка, теплый павильон для переодевания, камеры хранения и прокат коньков.

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Жители Подмосковья и гости региона могут взять в аренду фигурные, хоккейные и универсальные коньки. Заточить их можно здесь же, на профессиональном станке. Администрация следит за состоянием ледового полотна, и после каждого сеанса специальная машина полирует покрытие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

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