Подмосковье 15 января 2023, 14:14 Более 3 тысяч человек посетили игру звезд хоккея с жителями Люберец

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В первом матче 2023 года звездам хоккея противостояла команда жителей Люберец. Встреча завершилась со счетом 7:6 в пользу профессионалов. Игру пришли посмотреть более трех тысяч зрителей.

«Эмоции жителей — детей и взрослых — лучшая оценка проекта „Выходи во двор“», — заявил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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В этот раз в команде «Легенды хоккея» были Алексей Жамнов, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Андрей Коваленко, Игорь Болдин и Роман Широков под руководством Вячеслава Фетисова.

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«В истории отечественного хоккея огромное количество легендарных игроков. Сегодня как раз исполнилось 75 лет со дня рождения Валерия Борисовича Харламова, и мы почтили минутой молчания память этого выдающегося человека», — отметил Вячеслав Фетисов.

Против профессионалов выступили воспитанники местного ХК «Зенит». Игру смотрели блогеры Ярослав Кузьмичев (YARKUZYA), Константин Рякин (Евгенич), Богдан из команды 2DROTS (Богди) и Максим Воронов (VORNY).

Также для всех желающих перед игрой прошла открытая тренировка и мастер-классы по хоккею от профессиональных тренеров и олимпийского чемпиона Игоря Болдина.

Отметим, мероприятие прошло в рамках второго сезона проекта «Выходи во двор», который объединяет на льду любителей и профессионалов. Первый матч сезона состоялся 10 декабря прошлого года в Мытищах. Тогда «Легенды хоккея» обыграли соперников со счетом 9:6.

Проект появился в январе 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В первом зимнем сезоне участвовали 11 команд, их матчи посмотрели более 25 тысяч зрителей.

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