Подмосковье 01 апреля 2024, 17:50 Более 3 тысяч человек посетили фотовыставку «Женское дело» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В городском округе Химки фотовыставка под названием «Женское дело», посвященная уникальным женским профессиям, привлекла внимание более трех тысяч посетителей. Экспозицию, демонстрирующую истории 12 необычных профессий девушек и женщин, организовали на базе музейно-выставочного комплекса «Артишок», расположенного в парке Толстого.

Гости выставки познакомились с такими нестандартными для представительниц слабого пола видами деятельности, как спасатель, водитель троллейбуса с двадцатилетним опытом работы, арбитр ФИФА, паралимпийская чемпионка по стрельбе из лука, основательница футбольной команды и инженер-конструктор космического предприятия. Каждая история сопровождалась портретом и кратким описанием карьерного пути.

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«С каждым днем роль женщины становится все более многогранной. И ведь если посмотреть, наша страна всегда гордилась женщинами-первопроходцами: в космосе, спорте, науке, бизнесе», — отметила организатор выставки, руководитель управления информационной политики администрации Химок Александра Афанасьева.

Напомним, что музейно-выставочный комплекс «Артишок» является популярным местом среди жителей и гостей Химок. Только в прошлом году здесь побывали больше 20 тысяч человек.

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