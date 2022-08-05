Более 3 тысяч человек посетили фестиваль ЗОЖ в Ногинске

Громкая музыка, крики радости и отличное настроение. На фестивале здорового образа жизни собралось более трех тысяч зожников.

Подростки, пенсионеры, семьи с детьми. Гости приехали в Ногинск из разных городов Подмосковья.

«Мы не только посетили, но еще и поучаствовали. Ребенок уже побывал на творческом мастер-классе по росписи пряника», — говорит участница фестиваля Анна Сикирина.

Фитнес площадка, разные виды боевых искусств, оздоровительная практика стояния на гвоздях, чайная церемония и пилатес — такие разные молодежные направления охватило мероприятие. Изюминкой программы стала йога смеха.

«Занятие будет идти где-то полтора часа. Сначала проведут инструкцию и каждому человеку объяснят его роль. Раздадут определенные упражнения, которые нужно будет выполнять и потом в течение часа смеяться. После этого наступит облегчение», — рассказала про диковинный спорт специалист по работе с молодежью Зелиха Сутугина. Йога смеха нужна тем, кто только начинает практику и хочет попробовать себя в более сложных техниках.

На фестивале работала психологическая приемная, был проведен мастер-класс и сражение в меткости. Зожники поделились на две команды, вооружились луками и стрелами, устроили настоящую королевскую битву.

Мероприятие длилось больше пяти часов и за это время его посетили около трех тысяч человек. Организаторы говорят, что это третий фест в этом году, но не последний — впереди еще четыре подобных акции.