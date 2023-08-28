Подмосковье 28 августа 2023, 14:27 Более 3 тысяч человек посетили фестиваль «Город танцует в парках» в Истре Телеканал «360»

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Областной фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Истре. Его посетили более трех тысяч человек. На сцене выступили девять хореографических коллективов округа.

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Оценивали мастерство танцоров заслуженный артист России Егор Дружинин и хореограф Владимир Гудым. Победителем фестиваля стала команда «Кризис жанра» из Дедовска. Теперь коллективу предстоит побороться за звание лучшего в финале, который пройдет в Балашихе 2 сентября.

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Также хореографы провели для гостей фестиваля мастер-класс в Центральном городском парке Истры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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