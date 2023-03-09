Подмосковье 09 марта 2023, 13:11 Более 3 тысяч частных жилых домов зарегистрировали в Подмосковье в январе

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Около 3,5 тысячи частных жилых домов зарегистрировали в Подмосковье в январе. Их общая площадь превысила 490 тысяч квадратных метров, а налоговый потенциал составил 18 миллионов рублей.

«Отмечу, что регион сохраняет хорошие темпы жилищного строительства, что указывает на устойчивость экономической ситуации в Московской области», — сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

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Лидерами по регистрации частных жилых домов стали Раменский округ, где за месяц на учет поставили 321 дом, Дмитровский округ — 201 объект и Истринский округ — 235 частных домов.

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Министр также отметила, что в 2022 году в Подмосковье зарегистрировали 71 тысячу индивидуальных жилых домов, что выше результатов 2021 года на 14%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что предстоит сделать в сфере строительства в ближайшее время. В частности, многоквартирные дома в Подмосковье будут строить по новым стандартам.

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