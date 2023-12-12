12 декабря 2023, 15:36
Более 3 тонн мусора собрали в автобусах «Мострансавто» за день
Компания «Мострансавто» подсчитала количество мусора, который ежедневно оставляют пассажиры в салонах автобусов. Это 3,5 тонны бутылок, стаканчиков, оберток и пластиковых пакетов.
Каждый день мойщики транспортной компании собирают по 3,5 тонны отходов. Чтобы вывезти этот мусор, понадобилось бы два автобуса большого класса.
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«Мы просим жителей и гостей Московской области ответственно относиться к сохранению чистоты в автобусах, чтобы поездки были приятными и удобными для всех. Ежедневно на линию выходят более 4,7 тысячи автобусов, каждый из которых в конце дня должен пройти мойку за отведенное на это время», — прокомментировали в «Мострансавто».
В филиалах компании есть автоматизированные мойки для автобусов разной вместимости. Кроме того, сотрудники вручную убирают салоны транспортных средств.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с обращениями жителей Московской области, поступающими на работу общественного транспорта.
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Автобусы
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