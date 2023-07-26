Подмосковье 26 июля 2023, 11:35 Жители Подмосковья получили свыше 3 миллионов госуслуг онлайн с начала года МФЦ Ступино

Читать 360tv в

Жители Подмосковья получили свыше трех миллионов госуслуг онлайн с начала года. Самой популярной оказалось выписка из домовой книги.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, для получения госуслуг в цифровом виде достаточно иметь компьютер или смартфон.

Реклама

«Сегодня невозможно представить современную жизнь без электронных услуг и сервисов. Получать их просто: можно через компьютер или смартфон. На региональном портале с начала года наши жители оформили более 3 млн таких услуг. Самой популярной оказалась выписка из домовой книги — более 615 тысяч заявлений», — сказала она.

Также жители Подмосковья свыше 235 тысяч раз направили обращения для выдачи социальных карт, 163 тысяч раз – для записи в кружки и секции, более 125 тысяч – для записи в школу и 116 тысяч – для получения субсидии на ЖКХ.

Самой популярной услугой для бизнеса оказалась выдача разрешений на такси. Ей воспользовались выше 45 тысяч раз сначала года.

Все услуги Подмосковья можно найти в приложении «Добродел». С его помощью можно записаться к врачу и в МФЦ, выбрать детский лагерь и многое другое.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».